SANY ist umgezogen und gewachsen

Die Boutique SANY bleibt der Brodtischgasse in Wiener Neustadt treu, ist aber ein paar Häuser weitergezogen – in größere, noch schönere Räumlichkeiten.

Was sich nicht verändert hat: das feine Gespür für Mode, die liebevolle Auswahl besonderer Stücke und die persönliche Atmosphäre, für die SANY längst bekannt ist.

Inhaberin Sabine Raab hat mit viel Herz und Stil einen Ort geschaffen, an dem Mode nicht nur schön aussieht, sondern sich auch gut anfühlt. Im neuen Geschäft gibt es jetzt mehr Raum für besondere Teile.