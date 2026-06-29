80. Scheckübergabe ASO Gmünd

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Direktvertrieb NÖ unterstützt „die möwe“-Kinderschutzzentren

Helga Huber, Obfrau des Gremiums Direktvertrieb Niederösterreich, überreichte einen Spendenscheck über € 1.500,- an Frau Dir. Binder von der ASO Gmünd. Die Initiative dazu kam von Herbert Lackner, der das Projekt 2011 ins Leben gerufen hat und durch VOL Reiterer auf die Schule aufmerksam wurde. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom 1. Mühlbergzupfergratulierverein unterstützt er das Projekt seit Beginn.



Finanzierung wichtiger Präventionsworkshops

Mit der Spende wird ein möwe-Präventions­workshop für Kinder zu den Themen Gewalt in der Familie und sexuelle Übergriffe finanziert. Das Vorsorgepaket umfasst außerdem einen Informationsvortrag für Eltern sowie eine Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen.



Die Freude über dieses Geschenk war bei Susanne Binder sehr groß. „Jede Unterstützung hilft“, betonte sie, „denn dieser wichtige Workshop ist Teil eines umfassenden Kinderschutzkonzepts an Volksschulen in Niederösterreich.“

Wie wertvoll solche Initiativen sind, zeigen auch aktuelle Medienberichte. „Es ist sehr wichtig, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Kinder zu unterstützen“, unterstrich auch Stadträtin und Obfrau des Schulausschusses Andrea Fillek. Sie bedankte sich ebenso für die großzügige und wertvolle Spende der Berufsgruppe Direktberater Niederösterreich sowie der „Mühlbergzupfer“.

