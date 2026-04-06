"Schnittwoch" - der Netzwerkabend der JW Scheibbs mit Mehrwert

Austausch, neue Kontakte und gleichzeitig wertvolle Informationen für den Unternehmeralltag: Unter diesem Motto stand der jüngste Netzwerkabend, der "Schnittwoch - Netzwerkabend mit Mehrwert" der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs, in der Hafnerbar in Wieselburg.

Für diesen konnte das JW-Scheibbs Vorstandstrio mit Martin Ressl von der Steuerberatungskanzlei Ressl + Ressl aus Wieselburg einen ausgewiesenen Steuerexperten gewinnen.

In einem kompakten und praxisnahen Impulsvortrag erklärte Ressl die wichtigsten steuerlichen Änderungen vom Jahr 2025 auf 2026 und gab den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern zugleich grundlegende steuerliche Tipps für den betrieblichen Alltag mit auf den Weg.

„Mit unserem Format "Schnittwoch" möchten wir jungen Unternehmerinnen und Unternehmern nicht nur eine Plattform zum Netzwerken bieten, sondern ihnen auch Wissen vermitteln, das sie unmittelbar in ihrem Unternehmen anwenden können. Der Austausch untereinander und Impulse von Experten sind für die Entwicklung unserer Betriebe enorm wertvoll“, betonte Philipp Pflügl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs.

Der Netzwerkabend klang anschließend bei persönlichen Gesprächen in entspannter Atmosphäre aus – ganz im Sinne des Formats: Netzwerken, voneinander lernen und gemeinsam die Wirtschaft im Bezirk Scheibbs stärken.