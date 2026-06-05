Schnittwoch der JW Scheibbs beim Hendorf-Wirt

Der jüngste „Schnittwoch – der Netzwerkabend mit Mehrwert“ der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal zum Gasthaus Scharner, besser bekannt als Hendorf-Wirt in St. Georgen an der Leys.

Gastgeber Thomas Scharner gewährte den anwesenden Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern spannende Einblicke in die Übernahme des elterlichen Betriebs.

Offen und authentisch berichtete er über seinen Weg in die Selbstständigkeit, die Herausforderungen während des Umbaus sowie die Entscheidungen und Investitionen, die notwendig waren, um den Traditionsbetrieb erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Unter den Gästen befand sich auch WKO-Bezirksobfrau Silvia Teufl, die sich die Zeit nahm, den Austausch mit den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern persönlich zu suchen und die Entwicklung des Betriebes kennenzulernen.

Für Philipp Pflügl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs, ist die Geschichte von Thomas Scharner ein starkes Signal für die Region:

„Gerade in der Gastronomie sehen wir leider immer häufiger Betriebsschließungen, Personalmangel und wirtschaftliche Herausforderungen. Umso mehr verdient es Respekt, wenn junge Unternehmer wie Thomas Scharner den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, zu investieren und einen Familienbetrieb weiterzuführen. Solche Beispiele zeigen, dass Unternehmergeist, Leidenschaft und Durchhaltevermögen auch heute noch erfolgreiche Zukunftsgeschichten schreiben können.“

Im Anschluss an den Impulsvortrag blieb ausreichend Zeit für persönliche Gespräche und intensives Netzwerken. Ganz nach dem Motto des Schnittwochs, standen dabei der Austausch von Erfahrungen, neue Kontakte und das gegenseitige Lernen im Mittelpunkt.

© Zeus Production V.l.: JW Scheibbs Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl, Laura Schmidt, Markus Wailzer, JW Scheibbs Patrick Lugbauer, JW Scheibbs Bernhard Pöchhacker, Simon Glösl, Gastgeber Thomas Scharner, Cornelia Zulechner und WK Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl



