„Schnittwoch“ in Steinakirchen: Netzwerken mit Mehrwert in der Pizzamanufaktur

Über 25 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer folgten der Einladung der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs zum jüngsten „Schnittwoch – dem Netzwerkstammtisch mit Mehrwert“. Austragungsort war diesmal die Pizzamanufaktur in Steinakirchen, wo Gastgeber David Kellenreiter spannende Einblicke in seinen unternehmerischen Werdegang gab.

Ganz nach dem Motto „von der Praxis für die Praxis“ berichtete Kellenreiter authentisch über seinen Weg – vom kleinen Pizzaofen bis hin zur mittlerweile wohl besten Pizza Niederösterreichs. Dabei sprach er offen über Herausforderungen, Learnings und die Leidenschaft, die es braucht, um ein gastronomisches Konzept erfolgreich aufzubauen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert von den ehrlichen und praxisnahen Einblicken.

„Genau solche Abende machen unseren Schnittwoch aus: Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Erfahrungen teilen und Einblicke geben, die man so sonst nicht bekommt – von der Praxis für die Praxis“, betonte Philipp Pflügl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Bezirk Scheibbs.

Im Anschluss an den Impulsvortrag blieb ausreichend Zeit für persönlichen Austausch und intensives Netzwerken. Bei köstlichen Pizzen ließ man den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen und knüpfte neue Kontakte innerhalb der regionalen Wirtschaft.

Mit dem Format „Schnittwoch“ setzt die Junge Wirtschaft Bezirk Scheibbs weiterhin auf eine gelungene Kombination aus Wissenstransfer und Vernetzung und trifft damit den Nerv der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk.