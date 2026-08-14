Gutscheinaktion bringt Freude bei Kundinnen und Kunden

Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner freuen sich über Gutscheine

Die Gutscheinaktion des NÖ Parfümerie­waren­handels sorgte für viele glückliche Gesichter.

Zahlreiche Kundinnen und Kunden konnten sich über Einkaufsgutscheine freuen, die von den teil­nehmenden Parfümerien persönlich übergeben wurden.





© Theresia Kraus & Wolfgang Kessler Stellvertretend für viele Gewinnerinnen und Gewinner zeigt die Collage einige glückliche Preisträgerinnen der Gutscheinaktion des NÖ Parfümeriewarenhandels.





