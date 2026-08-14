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Sujet Schön Aktiv
© Wolfgang Kessler

Gutscheinaktion bringt Freude bei Kundinnen und Kunden

Im Rahmen der Gutscheinaktion des NÖ Parfümeriewarenhandels wurden zahlreiche Einkaufsgutscheine an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner übergeben.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 14.08.2026

Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner freuen sich über Gutscheine

Die Gutscheinaktion des NÖ Parfümerie­waren­handels sorgte für viele glückliche Gesichter.

Zahlreiche Kundinnen und Kunden konnten sich über Einkaufsgutscheine freuen, die von den teil­nehmenden Parfümerien persönlich übergeben wurden.


Fotocollage zur Aktion „Düfte, Pflege, Make-up“ mit Werbesujet sowie Bildern der Gutscheinübergabe in einer Parfümerie.
© Theresia Kraus & Wolfgang Kessler Stellvertretend für viele Gewinnerinnen und Gewinner zeigt die Collage einige glückliche Preisträgerinnen der Gutscheinaktion des NÖ Parfümeriewarenhandels.