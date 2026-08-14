Gutscheinaktion bringt Freude bei Kundinnen und Kunden
Im Rahmen der Gutscheinaktion des NÖ Parfümeriewarenhandels wurden zahlreiche Einkaufsgutscheine an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner übergeben.
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Aktualisiert am 14.08.2026
Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner freuen sich über Gutscheine
Die Gutscheinaktion des NÖ Parfümeriewarenhandels sorgte für viele glückliche Gesichter.
Zahlreiche Kundinnen und Kunden konnten sich über Einkaufsgutscheine freuen, die von den teilnehmenden Parfümerien persönlich übergeben wurden.