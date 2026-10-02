Schösswender: Austausch mit Unternehmer:Innen mit BK Stocker

Die Wirtschaftskammer Gmünd lud im Rahmen des Formates „WKO vor Ort“ Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem besonderen Betriebsbesuch bei der Metallgießerei Schösswender in Litschau ein. Geschäftsführer Johann Süß gewährte dabei spannende Einblicke in einen der traditionsreichsten Industriebetriebe des Waldviertels.

Seit 1977 steht Schösswender für höchste Qualität in der Metallverarbeitung. Am Standort Litschau werden hochwertige Aluminium- und Messinggussteile für nationale und internationale Kunden gefertigt. Mit modernster Gießerei- und CNC-Technologie entstehen einbaufertige Komponenten für unterschiedlichste Industriezweige, von der Bahnindustrie bis hin zum Maschinenbau. Die Unternehmer:innen und Unternehmer konnten die Produktionsabläufe aus nächster Nähe kennenlernen und erhielten einen beeindruckenden Einblick in die vielfältigen Fertigungsprozesse. Der Betriebsbesuch zeigte eindrucksvoll, wie traditionelles Handwerk, innovative Technologien und regionale Wertschöpfung erfolgreich miteinander verbunden werden. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung innerhalb der regionalen Wirtschaft.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte ein „Überraschungsgast“: Bundeskanzler Christian Stocker, der im Rahmen eines Waldviertel-Besuchs auch in Litschau Station machte. In einer Gesprächsrunde nahm er sich Zeit für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer und diskutierte aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen sowie Zukunftsperspektiven für den Standort Österreich.

„Die Wirtschaftskammer Gmünd bedankt sich herzlich bei Geschäftsführer Johann Süß und seinem Team für die Gastfreundschaft und die interessanten Einblicke in das Unternehmen. Der Betriebsbesuch unterstrich einmal mehr die Bedeutung starker regionaler Betriebe für Beschäftigung, Innovation und Wertschöpfung im Waldviertel“, betont die Gmünder WK-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber.

© zVg Die Unternehmerinnen und Unternehmer bei WKO vor Ort in der Firma S. Schösswender-Werke Metallgießerei Gesellschaft m.b.H. mit Geschäftsführer Johann Süß (2.v.r.), Spartenobmann Jochen Flicker (links außen) sowie Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (rechts außen) und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger (3.v.r.)