Schösswender Metallgießerei in Litschau setzt auf zertifiziertes Umweltmanagement

Die Schösswender Metallgießerei GmbH mit Sitz in Litschau (NÖ) hat im Oktober 2025 erfolgreich die Zertifizierung nach dem internationalen Umweltstandard ISO 14001 abgeschlossen. Die Prüfung wurde durch die Quality Austria durchgeführt. Für das Unternehmen bedeutet dieser Schritt eine klare Positionierung als industrieller Partner, der Nachhaltigkeit konkret umsetzt.

„Mit der ISO 14001 erfüllen wir sowohl gesetzliche Vorgaben als auch die wachsenden Anforderungen unserer Industriekunden – besonders in der Schienenfahrzeugbranche. Gleichzeitig schaffen wir intern die Strukturen, um nachhaltiges Wirtschaften messbar und effizient zu gestalten“, erklärt Geschäftsführer Johann Süß.

Der Zertifizierungsprozess erstreckte sich über 3 Monate. Florian Josef übernahm die interne Projektleitung und stimmte sich dabei eng mit allen Bereichen ab. In diesem Zeitraum wurden zahlreiche operative und infrastrukturelle Maßnahmen realisiert: von der Neuorganisation der Lagerung gefährlicher Stoffe über die Erstellung eines betriebsspezifischen Rechtsregisters bis hin zur Umsetzung eines modernisierten Notfallkonzepts. Auch Investitionen wie die Umstellung auf LED-Beleuchtung und die Anschaffung technischer Sicherheitsvorrichtungen wie Auffangwannen für Flüssigkeiten sind Teil des Maßnahmenpakets.

Besonders hervorzuheben ist die unternehmensweite Einbindung aller relevanten Bereiche – von der Produktionsleitung über das Controlling bis zur Managementebene. Die Mitarbeitenden wurden gezielt in Themen wie Abfallwirtschaft, Ressourcennutzung und umweltgerechte Betriebsführung eingebunden.

Mit rund 55 Mitarbeitenden am Standort Litschau ist die Schösswender Metallgießerei ein stabiler Arbeitgeber und zugleich Impulsgeber für nachhaltige Fertigung in der Region. Die ISO 14001-Zertifizierung ist nicht nur eine formale Auszeichnung – sie ist ein strategisches Instrument zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.