Schülerinnen und Schüler der business education bruck besuchten die Bezirksstelle

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen fand Ende September eine Informationsveranstaltung für die 2. Jahrgänge der business education bruck (BHAK/BHAS Bruck/Leitha) statt.

Bezirksstellenreferentin Yvonne Milletich und Bezirksstellenleiter Thomas Petzel informierten die Schülerinnen und Schüler über das Serviceangebot der WKNÖ, die Wirtschaftsdaten des Bezirkes und standen anschließend für weitere Fragen zur Verfügung.

Insgesamt konnte die Bezirksstelle dabei rund 120 durchaus interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.

© WKNÖ Von der business-education Bruck Lisa Fabsich (links) und Petra Lager (rechts), sowie Bezirksstellenleiter Thomas Petzel (2.v.r.) mit den SchülerInnen der 2BK.

© WKNÖ Bezirksstellenreferentin Yvonne Milletich und die Lehrkräfte Thomas Schmidt und Markus Steiner (v.l.n.r) mit den Schülerinnen der 2AK der business education bruck.