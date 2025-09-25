Schülerinnen und Schüler der business education bruck besuchten die Bezirksstelle
Bruck an der Leitha
Aktualisiert am 25.09.2025
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen fand Ende September eine Informationsveranstaltung für die 2. Jahrgänge der business education bruck (BHAK/BHAS Bruck/Leitha) statt.
Bezirksstellenreferentin Yvonne Milletich und Bezirksstellenleiter Thomas Petzel informierten die Schülerinnen und Schüler über das Serviceangebot der WKNÖ, die Wirtschaftsdaten des Bezirkes und standen anschließend für weitere Fragen zur Verfügung.
Insgesamt konnte die Bezirksstelle dabei rund 120 durchaus interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.