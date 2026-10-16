Schülerinnen u. Schüler der business education bruck besuchten die Bezirksstelle

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen fand im September eine Informationsveranstaltung für die 2. Jahrgänge der business education bruck (BHAK/BHAS Bruck/Leitha) statt.

Bezirksstellenleiter Thomas Petzel informierte die Schülerinnen und Schüler über das Serviceangebot der WKNÖ, die Wirtschaftsdaten des Bezirkes und standen anschließend für weitere Fragen zur Verfügung.

Insgesamt konnte die Bezirksstelle dabei rund 120 durchaus interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen.