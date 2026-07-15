Schuhfachhandel zieht positive Bilanz der Aktion „Best of Österreich“

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Mit der Frühjahrs- und Sommeraktion „Best of Österreich“ setzte der NÖ Schuhfachhandel einmal mehr auf gemeinsames Branchenmarketing. Das Gewinnspiel wurde von 37 Schuhfachhandelsbetrieben getragen und stieß bei den Kundinnen und Kunden auf großes Interesse.

Insgesamt wurden 11.100 Gewinnkarten ausgegeben, knapp 6.000 davon – genau 5.965 – wurden ausgefüllt retourniert. Zusätzlich verteilten die teilnehmenden Betriebe 12.000 Mozartkugeln als Give-aways. Begleitet wurde die Aktion durch einheitliche Point-of-Sale-Materialien sowie Social-Media-Sujets, die den Betrieben für ihren Marktauftritt zur Verfügung standen.

„Die hohe Beteiligung zeigt, dass gemeinsame Marketingmaßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten, um den stationären Schuhfachhandel sichtbar zu machen und Kundinnen und Kunden anzusprechen“, zieht Berufszweigobmann Rudolf Stolz Bilanz.

Über den Hauptpreis durfte sich Jutta Gari freuen. Ihre Gewinnkarte wurde bei der SCHIMMEL SCHUH-MODE GmbH in Waidhofen an der Thaya abgegeben. Sie gewann ein Salzburg-Package für zwei Personen mit zwei Übernachtungen, einem Besuch der „Jedermann“-Aufführung und einem Abendessen.

Die Preisübergabe fand im Schuhhaus Schimmel in Waidhofen an der Thaya statt. Vertreterinnen und Vertreter des Berufszweigs überreichten den Gewinn im Rahmen einer kleinen Feierstunde persönlich an die Gewinnerin.