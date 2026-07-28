Schuhmacher Bharti feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Seit 25 Jahren verwöhnt Schuhmacher Bharti seine Kundinnen und Kunden mit Qualität, Fachkompetenz und persönlichem Service.

Das besondere Jubiläum wurde gemeinsam mit der Familie, treuen Kunden sowie langjährigen Wegbegleitern gefeiert. In gemütlicher Atmosphäre wurde auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Unternehmensgeschichte angestoßen und die vielen gemeinsamen Jahre gewürdigt.

Seitens der Wirtschaftskammer Klosterneuburg durften Markus Fuchs (Obmann der WKNÖ-Klosterneuburg) und Markus Schön (Referent der WKNÖ-Klosterneuburg) gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann und Stadtmarketinggeschäftsführer Stefan Gabritsch den Inhaber Vijay Bharti und seiner Familie mit einer Urkunde der WKNÖ zum Jubiläum herzlich gratulieren.

© Heinz Zwazl v.l.: Markus Schön, Stefan Gabritsch, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, Geschäftsinhaber Vijay Bharti, Anuradha Bhatia, Rashmi Dhamija, Bürgermeister Christoph Kaufmann, Vinod Dhamija, Mag. Karin Bhatia und Bharat Bhatia.



