Schule trifft Wirtschaft in der MS Aspang

Rund 150 Schüler:innen der Mittelschulen Aspang und Zöbern sowie der Polytechnischen Schule Aspang nutzten die Gelegenheit, unter dem Motto „Schule trifft Wirtschaft – Wirtschaft trifft Schule“ regionale Betriebe und ihre Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Ziel der Veranstaltung war es, jungen Menschen einen praxisnahen Einblick in die Arbeits- und Berufswelt ihrer Heimatregion zu vermitteln und erste persönliche Kontakte zwischen Jugendlichen und potenziellen Lehrbetrieben zu ermöglichen. Organisiert wurde der Tag im Rahmen des Interreg-Projektes „Talent School“, das Schulen und Wirtschaft langfristig miteinander vernetzt und realitätsnahe Berufsorientierung fördert. Die enge Zusammenarbeit mit der Mittelschule und der Polytechnischen Schule Aspang machte eine besonders praxisorientierte Umsetzung möglich.