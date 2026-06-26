Schulende geschafft – Schulstart planen: NÖ Fachhandel für entspannten Herbst

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Mit den Zeugnissen haben viele NÖ Schülerinnen und Schüler aber auch schon die Materiallisten für das kommende Schuljahr erhalten. „Für viele Familien ist jetzt der ideale Zeitpunkt, die Vorbereitungen für den kommenden Schulstart zu erledigen. Im Fachhandel werden sie beim Einkauf der Schulartikel unterstützt und beraten. Und wo vorhanden, können die Bedarfslisten auch schon bequem abgegeben werden. Wir stellen die benötigten Artikel sorgfältig zusammen. So ist rechtzeitig alles vorbereitet, die Warenverfügbarkeit gesichert, die Qualität stimmt, und der Schulstart im Herbst verläuft entspannt und ohne Stress“, erklärt Andreas Auer, Obmann des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Die richtige Schultasche: Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Eine ergonomische Passform, geringes Eigengewicht und gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr tragen wesentlich zur Gesundheit und Sicherheit der Kinder bei. Eine hochwertige Schultasche kann Kinder über mehrere Schuljahre begleiten, wenn sie richtig angepasst wird und mitwächst. Persönliche Beratung, das Probetragen verschiedener Modelle sowie individuelle Anpassungen helfen dabei, für jedes Kind rechtzeitig die passende Schultasche zu finden. So kann diese optimal eingestellt und direkt mit Heften und Stiften ausgestattet mit nach Hause genommen werden.

Gewinnspiel zum Schulstart

Passend zum Schulstart wartet auf Familien ein besonderes Extra: Im teilnehmenden Papierfachhandel können Gewinnkarten ausgefüllt werden. Mit etwas Glück erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner im Oktober per Post einen von insgesamt 80 Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 25 Euro. So macht die Vorbereitung auf das neue Schuljahr gleich noch mehr Freude.



Die Branche in Zahlen

In Österreich gibt es rund 380 Papier-Fachgeschäfte, in NÖ sind es rund 100. Verglichen mit anderen EU-Staaten, gibt es in Österreich viele kleine Geschäfte, die oft seit Generationen gewachsen und im Besitz der Unternehmer sind. Der Produktschwerpunkt liegt im Bereich Papier, Büro und Schreibwaren.

© WKNÖ Petra Kemptner, Inhaberin von Toner & Co in Mautern an der Donau, hat nicht nur eine große Auswahl an Schulartikeln. Sie berät Familien auch fachkundig bei der Wahl der richtigen Produkte. Im Bild mit Samuel (l.) und Noah Hofer.

© Michaela Pichler Andreas Auer, Obmann des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer NÖ

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