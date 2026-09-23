SEARCHING FOR THE BEST 2026 - Die besten Bürolehrlinge gekürt

Der NÖ Lehrlingswettbewerb der kaufmännisch-administrativen Lehrberufe der Sparte Handel ist geschlagen. Beim Wettbewerb der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurden die landesbesten Lehrlinge ermittelt.

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ suchte bereits zum 23. Mal den besten Lehrling aus dem kaufmännisch-administrativen Bereich. Dabei galt es, 120 Computerfragen innerhalb einer Stunde bestmöglich zu beantworten. Von 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreichte Joshua-Noel Lang aus Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) von der MTH Retail Services GmbH aus Guntramsdorf, Landesberufsschule (LBS) Waldegg, die höchste Punkteanzahl und damit den Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Celina Weber aus Krems (Bezirk Krems) von der Justizanstalt Stein, LBS Schrems, und Jennifer Bersanov aus Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land) von der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH in St. Pölten, LBS Waldegg.

Der Wettbewerb fand am 22. September in der Landesberufsschule Theresienfeld statt. Die 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Niederösterreich stellten ihr Wissen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Logistik, Rechtswesen und Allgemeinbildung unter Beweis. Der Test bestand aus Multiple-Choice-Fragen und wurde direkt am Computer beantwortet. Die drei Erstplatzierten durften sich nicht nur über einen Pokal, sondern auch über attraktive Preisgelder freuen. Die Siegerin erhielt 1.500 Euro, die Zweitplatzierte 700 Euro und die Drittplatzierte 300 Euro.

„Eine fundierte duale Ausbildung ist für unsere Betriebe ebenso wichtig wie für die jungen Menschen selbst. Mit ihrer Teilnahme am heutigen Lehrlingswettbewerb zeigen die Jugendlichen großes Engagement und stellen eindrucksvoll unter Beweis, was sie in ihrer Ausbildung bereits gelernt haben“, betont Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Rund 2.000 Lehrlinge im NÖ Handel

Der niederösterreichische Handel bildet rund 2.000 Lehrlinge aus. Der Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau gehört zu den beliebtesten Lehrberufen in Österreich. Mit Innovationen, wie dem Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau, wird die Handelslehre noch attraktiver gemacht. Krisensicherheit, die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln, einen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnorts zu haben sowie die größtmögliche Flexibilität bei den Arbeitszeiten sind die wichtigsten Faktoren, die junge Menschen eine Handelslehre ergreifen lassen.





© WKNÖ V.l.: Berufsschuldirektor Thomas Breineder, Celina Weber von der Justizanstalt Stein (2. Platz), Joshua-Noel Lang von der MTH Retail Services GmbH (1. Platz), Jennifer Bersanov von der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH in St. Pölten (3. Platz), SQM Gerald Müllner und Wettbewerbsorganisatorin Karoline Harm.

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