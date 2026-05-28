Season Opening & Standorteröffnung bei Petrol Positive Performance Cars GmbH

Beim traditionellen Season-Opening in Persenbeug eröffnete Petrol Positive Performance Cars GmbH offiziell seinen neuen Firmenstandort. Zahlreiche Kunden, Partner und Sportwagenfreunde nutzten die Gelegenheit, exklusive Fahrzeuge, Raritäten und hochwertige Gebrauchtwagen zu bestaunen.

Für beste Stimmung sorgte DJ BKAS aus Zypern, kulinarisch verwöhnte die Pizzeria De la Casa die Gäste. Auch eine Hüpfburg für Kinder sowie ein besonderes Gewinnspiel standen auf dem Programm.

Gerlinde Redl von der WKNÖ-Bezirksstelle Melk gratulierte dem Unternehmen herzlich zur Eröffnung des neuen Standorts und würdigte die erfolgreiche Entwicklung.

© Petrol Positive V.l.: Dr. Christa Kranzl, Geschäftsführer Pavel Gospodinov und Gerlinde Redl von der WKNÖ-Bezirksstelle Melk.



