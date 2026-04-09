Sechste Generation übernahm im Gasthof Thaler

Im Gasthaus Thaler in Großotten übernahm die sechste Generation das Ruder bzw. den „Kochlöffel“. Bereits Ende März lud die Familie daher zum „fine-dining“ ein. Das spezielle Menü das der neue Chef Alexander Thaler gemeinsam mit Barbara Faltin kredenzten, fand bei allen Anwesenden großen Anklang. Auch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber war begeistert und sie freut sich besonders, dass das beliebte Traditionsgasthaus auch in der sechsten Generation weiterbesteht.

Im Gasthaus Thaler wird in Zukunft sowohl 08/15 als auch 08/16 gekocht. Die Gäste können sich sowohl mittags als auch abends weiterhin an der bodenständigen und klassischen Küche erfreuen. Abends gibt es aber im Restaurant dann zusätzlich delikate Speisen welche als Drei-, Vier- oder Fünf-Gänge Menü konzipiert sind und sie können auch alle fleischlos bestellt werden. Bezirksstellenobfrau Schreiber und auch Bürgermeisterin Elisabeth Wachter und Vizebürgermeister Martin Hackl wünschen der Familie alles Gute für die Zukunft und vor allem auch weiterhin viele Gäste, die sich sowohl an den traditionellen Speisen als auch an den neuen Speisenkreationen erfreuen werden.