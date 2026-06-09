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Drei Personen lächeln in die Kamera
© zVg

Wirtschaftskammer Zwettl besucht Secondhand-Hochzeit- und Festmodengeschäft in Kleingöttfritz

Kleingöttfritz

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 09.06.2026

Die Wirtschaftskammer Zwettl besuchte kürzlich das Secondhand-Hochzeit- und Festmodengeschäft von Manuel und Bettina Leuthner in Kleingöttfritz. Im Mittelpunkt des Betriebsbesuchs stand der persönliche Austausch über das innovative Unternehmenskonzept und die Entwicklung des Betriebes.

Mit ihrem Angebot setzt das Ehepaar Leuthner auf eine gelungene Verbindung von Stil, Qualität und Nachhaltigkeit. Kundinnen und Kunden finden hier hochwertige Braut- und Abendmode aus zweiter Hand – eine leistbare und zugleich ressourcenschonende Alternative für besondere Anlässe.

FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner (links) zeigte sich vom Engagement beeindruckt. „Solche innovativen Geschäftsideen bereichern unsere Region und leisten auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.“

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