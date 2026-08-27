Seltenes Handwerk bekommt einen neuen Platz im Herzen von Wiener Neustadt

Lucy Schmidl ist mit ihrer Sattlerei Schmidl von Bad Fischau in die Wiener Neustädter Innenstadt übersiedelt und hat in der Reyergasse ihren neuen Standort eröffnet.

Wer am Schaufenster vorbeigeht, bekommt dabei auch einen Einblick in ein Handwerk, das heute nur noch selten zu sehen ist.

Lucys Schwerpunkte liegen in der Fahrzeug- und Reitsportsattlerei. Ihre Lehre absolvierte sie in Deutschland, weitere wertvolle Handwerkserfahrungen sammelte sie anschließend auf Wanderjahren in verschiedenen Ländern Europas.

Unsere Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt, Daniela Reisner, hat gemeinsam mit WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter Lucy an ihrem neuen Standort besucht und sich selbst ein Bild von ihrem besonderen Handwerk gemacht.

Liebe Lucy, wir wünschen dir viel Erfolg, viele spannende Aufträge und ganz viel Freude am neuen Standort!