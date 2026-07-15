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Sicherheit in luftiger Höhe

Weigelsdorf

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Aktualisiert am 15.07.2026

Mit seinem Unternehmen 3S – Siegl Safety Services hat sich der Weigelsdorfer Unternehmer Reinhard Siegl auf Absturzsicherung, Arbeitsschutz und Spezialmontagen in schwer zugänglichen Bereichen spezialisiert. Der Gründer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im technischen Bereich sowie über umfassende Qualifikationen als Industriekletterer und Experte für Absturzsicherung, während seine Frau Manon Siegl ausgebildete Sicherheitsfachkraft ist.

www.3s-services.at

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© zVg Zur Unternehmensgründung gratulierten Bgm. Abg.z.NR Wolfgang Kocevar, Vizebgm. Christian Pusch und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Gerald Kögl dem Unternehmerpaar Reinhard und Manon Siegl.