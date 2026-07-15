Sicherheit in luftiger Höhe

Mit seinem Unternehmen 3S – Siegl Safety Services hat sich der Weigelsdorfer Unternehmer Reinhard Siegl auf Absturzsicherung, Arbeitsschutz und Spezialmontagen in schwer zugänglichen Bereichen spezialisiert. Der Gründer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im technischen Bereich sowie über umfassende Qualifikationen als Industriekletterer und Experte für Absturzsicherung, während seine Frau Manon Siegl ausgebildete Sicherheitsfachkraft ist.

www.3s-services.at