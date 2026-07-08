Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker
St. Georgen am Ybbsfeld
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Aktualisiert am 08.07.2026
Sechs Stunden lang dauerte der mit schwierigen Aufgaben gespickte Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Dachdecker, dann standen die Gewinner fest: Philipp Jandl (Ausbildungsbetrieb Brandstetter Dach & Holzbau GmbH) ist Niederösterreichs bester Dachdecker-Lehrling.
Er holte sich beim Wettbewerb in der Landesberufsschule Langenlois den Sieg. Lehrlingsausbilder Markus Brandstetter freut sich über den Erfolg, weil der Sieg auch auf das Betriebsklima abfärbt: "Natürlich sind wir alle stolz, dass unser Lehrling Gold mit nach Hause gebracht hat - das motiviert das gesamte Team!" Die WK Amstetten gratulierte zum tollen Ergebnis als Bestätigung einer erfolgreichen Berufsausbildung in den regionalen Betrieben.