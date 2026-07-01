Sieger-Gala für Niederösterreichs beste Industrielehrlinge

Die Wettbewerbe waren höchst spannend, die Siegerehrung nicht minder: Im Rahmen einer Galaveranstaltung hat Niederösterreichs Industrie nun die Sieger ihrer diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbe gekürt. „Wer sich einem solchen Wettbewerb stellt, beweist gleichermaßen Mut und Leistungsbereitschaft und ist damit bestens für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gerüstet“, gratulierten Helmut Schwarzl, der Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und WKNÖ-Vizepräsident Thomas Salzer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Wir sehen hier die geballte Kraft unserer Industrie von morgen.“

"Lehre Asset, um das wir international beneidet werden"

WKNÖ-Industriespartenobmann Schwarzl strich insbesondere die Ausbildungsform der Lehre „als Asset, um das wir international beneidet werden“ hervor und verwies auf die hohe Zahl an Führungskräften in der Industrie, die als Berufseinstieg eine Lehre absolviert haben. „Karriere mit Lehre ist in der Industrie kein Schlagwort, sondern gelebte Realität.“ WKNÖ-Vizepräsident Thomas Salzer betonte insbesondere, dass die Lehre in der Industrie auch in Zeiten der KI nichts an Bedeutung verloren habe. „Wir brauchen Menschen, die wissen, wie die Finge funktionieren“, so Salzer, „die Systeme steuern, überprüfen und kontrollieren.“

109 Lehrlinge aus 32 NÖ Industriebetrieben

Insgesamt 109 Lehrlinge aus 32 verschiedenen Industriebetrieben nahmen an den Wettbewerben teil. Gekürt wurden die „Besten der Besten“ in acht verschiedenen Kategorien. Wie eng das Rennen oft war, zeigen nicht zuletzt Kategorien mit ex aequo-Preisträgern auf dem Siegerpodium. In der Kategorie Metall II – Metalltechnik/Werkzeugbautechnik holten Geschwister Gold und Bronze. Die einzelnen Wettbewerbe fanden bereits zwischen Mitte März und Ende April statt, seither herrschte gespanntes Warten auf die Ergebnisse – ein Geheimnis, das erst jetzt im Zuge der Sieger-Gala gelüftet wurde.

Die Siegerinnen und Sieger sowie ihre Ausbildungsbetriebe im Detail

(bei geringer Teilnehmerzahl wurden weniger als drei Prämierungen vergeben)

Metall I – Metalltechnik/Maschinenbautechnik

1. Platz: Manuel Huth

voestalpine Krems Finaltechnik GmbH (Krems)

2. Platz: Oliver Haun

Doka GmbH (Amstetten)

3. Platz: Fabian Nagelstrasser

Lisec Austria GmbH (Seitenstetten; Bez. Amstetten)

Metall II - Metalltechnik/Werkzeugbautechnik

1. Platz: Samuel Bröderbauer

Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft m.b.H.

(Heidenreichstein; Bez. Gmünd)

2. Platz: Samuel Rana

Welser Profile Austria GmbH (Gresten; Bez. Scheibbs)

3. Platz: Lea Bröderbauer

Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft m.b.H.

(Heidenreichstein; Bez. Gmünd)

Metall III - Metalltechnik/Zerspanungstechnik

1. Platz: Nicolas Roman

Doka GmbH (Amstetten)

2. Platz: Nilan Rana

Welser Profile Austria GmbH (Gresten; Bez. Scheibbs)

3. Platz: Martin Schraufek

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH (Leobersdorf; Bez. Baden)

Metall IV - Metalltechnik/Fahrzeugbautechnik, Metall- und Blechtechnik, Stahlbau-, Schmiede- und Schweißtechnik

1. Platz: Lukas Kloibhofer

Doka GmbH (Amstetten)

Mechatronik

1. Platz: Matthias Erdler

ÖBB-Infrastruktur AG (St. Pölten)

2. Platz: Jonas Simon

Eaton Industries (Austria) GmbH (Schrems; Bez. Gmünd)

Raphael Punz

Welser Profile Austria GmbH (Gresten; Bez. Scheibbs)

3. Platz: Leon Nagl

Agrana Zucker GmbH (Tulln)

Leon Schmidt

Agrana Zucker GmbH (Tulln)

Prozesstechnik

1. Platz: Paul Wagner

Welser Profile Austria GmbH (Gresten; Bez. Scheibbs)

Elektrotechnik

1. Platz: Lukas Leithner

Baumit GmbH (Waldegg; Bez. Wr. Neustadt)

2. Platz: Lukas Biricz

Baumit GmbH (Waldegg; Bez. Wr. Neustadt)

3. Platz: Raphael Huber

Verbund Hydro Power GmbH (Ybbs; Bez. Melk)

Teamwettbewerb Industrie 4.0

1. Platz: Team „Future of Production“

Manuel Pitzl/Raphael Punz/Jonas Salzmann/Jonathan Stadler

Welser Profile Austria GmbH (Gresten; Bez. Scheibbs)

2. Platz: Team „PostBusBreezer“

André Christian Braun/Paul Beidler/Soufien Eder/Paul Kolan

ÖBB-Infrastruktur AG (St. Pölten)

3. Platz: Team „Dave and the Chipmunks“

Lena Hörting/Adrian Musliu/Davis Nowak/Jan Pantscharowitsch

ÖBB-Infrastruktur AG (St. Pölten)

Aktuell erhalten in Niederösterreichs Industrie rund 2.500 Lehrlinge in 220 Ausbildungsbetrieben eine hochqualifiziert und zukunftsorientierte Ausbildung.





© David Schreiber Lehrlinge aus 32 verschiedenen niederösterreichischen Industriebetrieben haben an den Wettbewerben teilgenommen.

© David Schreiber Gekürt wurden die „Besten der Besten“ in acht verschiedenen Kategorien.

© David Schreiber Die durchgängig hervorragenden Leistungen sorgten für Jubel und herzliche Gratulationen.

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