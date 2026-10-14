„Sign of the Times“ - Ball der IT HTL & HAK

Unter dem Motto „Sign of the Times“ luden die IT-HTL und HAK zu einer rauschenden Ballnacht. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und genossen einen festlichen Abend mit vielen schönen Eindrücken.

Für einen gelungenen Auftakt sorgte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee, das mit einer fulminanten Eröffnungspolonaise den diesjährigen Schulball feierlich eröffnete und damit für einen ersten Höhepunkt des Abends sorgte.

Schulleiterin Gerlinde Weinstabl begrüßte neben den stolzen Eltern der diesjährigen Maturantinnen und Maturanten auch zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik. Für die Wirtschaftskammer Niederösterreich war Gerlinde Redl in Vertretung der Bezirksstellenobfrau vor Ort und nutzte den festlichen Rahmen für den persönlichen Austausch.

Der Ball bot den Schülerinnen und Schülern, ihren Familien sowie den zahlreichen Gästen einen stimmungsvollen Rahmen, um gemeinsam zu feiern und einen besonderen Abend zu genießen.