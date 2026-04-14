Friseur & Wellness Oase Silvia Schuh in Waidhofen/Thaya erhält Beauty Expert Award 2025
Waidhofen/Thaya
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 14.04.2026
Der Beauty Expert Award zeichnet jährlich die besten Beauty Unternehmen in Deutschland und Österreich aus. Die Friseur & Wellness Oase Silvia Schuh gehört zu den stolzen Preisträgern. Bewertet werden besondere Leistungen im Bereich Kunden Fokussierung, Service und Zufriedenheit. Bezirksstellenleiter Alexander Vogl gratulierte zu dieser Auszeichnung.