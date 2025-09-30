Silvia Teufl erneut WKNÖ-Obfrau in Scheibbs

Teufl ist als Einzelunternehmerin mit ihrer Firma „Tischlerei Forstner e.U.“ in Scheibbs seit 2018 selbständig. Sie führt den Betrieb, den sie von ihrem Vater übernommen hat, gemeinsam mit ihrem Mann Herbert Teufl. Seit 2020 ist sie Bezirksstellenausschussmitglied und Ausschussmitglied in der Landesinnung der Tischler Niederösterreich.

„Die Bezirksstelle Scheibbs versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Teufl.

Als Sprachrohr von rund 3600 Unternehmen im Bezirk will sie gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Scheibbs durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont die Obfrau.

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Infrastruktur, Digitalisierung und Nahversorgung.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und dem Team der Bezirksstelle.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung

Obfrau Silvia Teufl

Mitglieder:

Ing. Dietmar Gindl

DI Christian Huber

Johann Kinninger

Elisabeth Selner

Iris Steindl

Josef Wieltschnig