Simone Schremser eröffnet in Lanzendorf

Simone Schremser hat in ihren Räumlichkeiten in Lanzendorf einen Ort geschaffen, an dem Menschen und Tiere mit ihren individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Simone Schremser ist nicht nur Sonderpädagogin und Montessori-Pädagogin sondern ab sofort auch als Anwenderin für bioenergetische Kinesiologie und Bioresonanz tätig. Im Rahmen einer Eröffnungsfeier stellte die Unternehmerin ihr Angebot vor und gab Einblicke in ihre Arbeit.

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger gratulierte zur Eröffnung und hob die Bedeutung engagierter Unternehmerinnen für die regionale Wirtschaft hervor. „Simone Schremser erweitert das Angebot im Bereich Wohlbefinden in unserer Region. Es ist erfreulich zu sehen, wenn Unternehmerinnen ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft in die Selbstständigkeit einbringen und damit neue Impulse für die Bevölkerung vor Ort schaffen“, betont Gernot Wiesinger.

Nähre Infos: www.simoneschremser.at