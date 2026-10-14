Social Media Tips und Vernetzung bei WKO vor Ort in Kottingbrunn
Kottingbrunn
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 14.10.2026
Die beliebte regionale Netzwerkveranstaltung 'WKO vor Ort' war diesmal zu Gast in Kottingbrunn und bot den Unternehmen Gelegenheit zum Austausch untereinander sowie mit ihrer WKNÖ-Bezirksstelle und Vertretern der Gemeinde.
Zusätzlich gab Jacqueline Eder vom WKNÖ-eCommerce Service wertvolle Tipps, was bei Verwendung von Musik auf Social Media zu beachten ist und wie man auf teure Abmahnungen reagiert.Bildergalerie