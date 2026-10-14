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Social Media Tips und Vernetzung bei WKO vor Ort in Kottingbrunn

Kottingbrunn

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 14.10.2026

Die beliebte regionale Netzwerkveranstaltung 'WKO vor Ort' war diesmal zu Gast in Kottingbrunn und bot den Unternehmen Gelegenheit zum Austausch untereinander sowie mit ihrer WKNÖ-Bezirksstelle und Vertretern der Gemeinde.

Zusätzlich gab Jacqueline Eder vom WKNÖ-eCommerce Service wertvolle Tipps, was bei Verwendung von Musik auf Social Media zu beachten ist und wie man auf teure Abmahnungen reagiert.

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© WKNÖ V.l.: Andreas Kornherr (TIP), Jacqueline Eder (WKNÖ E-Commerce Service), Bgm. Christian Macho, WKNÖ Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und Bezirksstellenleiter Andreas, Gernot Steurer und Harald Schachl (Junge Wirtschaft Baden) und Rainer Anhammer (WIFI Mödling)