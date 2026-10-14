Social Media Tips und Vernetzung bei WKO vor Ort in Kottingbrunn

Die beliebte regionale Netzwerkveranstaltung 'WKO vor Ort' war diesmal zu Gast in Kottingbrunn und bot den Unternehmen Gelegenheit zum Austausch untereinander sowie mit ihrer WKNÖ-Bezirksstelle und Vertretern der Gemeinde.

Zusätzlich gab Jacqueline Eder vom WKNÖ-eCommerce Service wertvolle Tipps, was bei Verwendung von Musik auf Social Media zu beachten ist und wie man auf teure Abmahnungen reagiert.



