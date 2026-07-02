Sommercocktail als Plattform für Networking und unternehmerische Impulse

Sonnige Weingärten, ein inspirierender Vortrag und die richtigen Gesprächspartner. Die Junge Wirtschaft (JW) Niederösterreich brachte beim Sommercocktail Industrieviertel bei Plos Sundowner in Sooß junge Unternehmer:innen der Region zusammen.

Den inhaltlichen Rahmen setzte Marisa Mühlböck, Leiterin des Zentrums für Unternehmerische Nachhaltigkeit an der Universität für Weiterbildung Krems, mit ihrem Impulsvortrag „Glück ist kein Bonus, sondern Business". Anhand von sechs Dimensionen des unternehmerischen Wohlbefindens zeigte sie, was hinter nachhaltigem Erfolg steckt, jenseits von Umsatzzahlen und Wachstumskurven.

Der Sommercocktail Industrieviertel ist Teil der jährlichen Veranstaltungsreihe der Jungen Wirtschaft NÖ. Ein Format, das auf persönliche Begegnung setzt und jungen Betrieben eine Möglichkeit zur Vernetzung in der Region gibt.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Sparkasse Baden, die mit Elisabeth Lambert, stellvertretende Vorständin, auch persönlich vor Ort vertreten war. „Der Abend hat gezeigt, wie viel Energie in der jungen Unternehmerschaft der Region steckt. Starke Netzwerke bedeuten auch starke Unternehmen. Das unterstützen wir gerne", so Lambert im Gespräch mit Harald Schachl, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Baden.