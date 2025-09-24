Sommercocktail der Jungen Wirtschaft in der Hafnerbar

Ein voller Erfolg war der diesjährige Sommercocktail der Jungen Wirtschaft Mostviertel in der Hafnerbar in Wieselburg.

„Wir sind mit dem JW Cocktailabend jedes Jahr in einem anderen Bezirk im Mostviertel unterwegs, um den Austausch und die Vernetzung zu fördern“, erklärt Philipp Pflügl, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Scheibbs, und zeigt sich besonders erfreut über die Teilnahme von rund 60 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern aus den Bezirken Scheibbs, Melk und Amstetten.

"Die Terrasse der Hafner Bar bietet für so eine Veranstaltung das perfekte Ambiente", so Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl. "Solche Netzwerkveranstaltungen bieten die Chance für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Netzwerke zu vertiefen sowie gemeinsame Ideen zu spinnen und Kooperationen anzudenken“, ergänzte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater.

