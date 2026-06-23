Sommerempfang 2026

Am 16. Juni 2026 fand im WERFT Beachclub in Korneuburg der Sommerempfang der Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker NÖ statt.

Dieser stand ganz im Sinne des fachlichen Austausches und Netzwerkens und war durch die Teilnahme von rund 150 Unternehmer:innen ein voller Erfolg.

Auch zahlreiche Ehrengäste waren vor Ort, unter anderem WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Bundesspartenobmann Manfred Denk und LBS-Direktor Helmut Blamauer.

Vor Ort konnten außerdem im feierlichen Rahmen die beiden Unternehmen Elektro Bittermann e.U. und mechatron Schnabler GmbH & Co KG anlässlich ihrer Jubiläen geehrt werden.