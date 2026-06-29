Sommerfest bei Frohlotte: Unternehmerinnen-Netzwerk trifft Sommerstimmung

Bereits zur schönen Tradition geworden ist das Sommerfest der Purkersdorfer Unternehmerin Karin Holzer („Frohlotte“). Bei sommerlicher Atmosphäre, Beachfeeling und vielen persönlichen Begegnungen präsentierte sie ihre farbenfrohen Schmuckstücke, die vor allem aus kunstvoll gefädelten Glasperlen gefertigt werden.

Ergänzt wurde die Veranstaltung durch drei weitere Unternehmerinnen: Belinda von LinDesign mit nachhaltigem Schmuck aus Champagnerkorken, Fabrari mit ökologischen Accessoires und rutschfesten Haarbändern sowie Sabrina von Platz für Süßes mit zuckerfreien Naschereien.

Unter den Gästen waren unter anderem WKNÖ-Bezirksstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Kabarettistin Nadja Maleh sowie der Leiter der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf, Ramazan Serttas. Das Sommerfest zeigte einmal mehr die Vielfalt, Kreativität und den starken Zusammenhalt der regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer.