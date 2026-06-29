Sommerfest der Jungen Wirtschaft begeistert junge Unternehmerfamilien

Beim diesjährigen Sommerfest der Jungen Wirtschaft in Zwettl stand ein entspannter Austausch unter jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Mittelpunkt. Zahlreiche Gäste folgten gemeinsam mit ihren Familien der Einladung und genossen einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Neben kulinarischen Highlights vom Grill, erfrischenden Drinks und einer Hüpfburg für die Kinder sorgte vor allem die lockere Atmosphäre für beste Stimmung und intensives Networking.

Ein besonderer Höhepunkt war der inspirierende Impulsvortrag von Marisa Mühlböck zum Thema „Glück ist kein Bonus, sondern Business – Sechs Wege zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung im Unternehmertum“. Sie zeigte auf, wie unternehmerischer Erfolg und persönliche Zufriedenheit miteinander verbunden werden können.

Das Sommerfest verdeutlichte einmal mehr: Die Junge Wirtschaft verbindet Unternehmertum mit Gemeinschaft – und bietet jungen Selbständigen auch abseits des Arbeitsalltags wertvolle Impulse und Kontakte.