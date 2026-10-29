Sommerfest der Finanzdienstleister in der Seegrotte Hinterbrühl

Sommerfest mit einzigartigem Ambiente

Am 28. August lud die Fachgruppe Finanzdienstleister Niederösterreich ihre Mitglieder und Familien­­angehörige zum traditionellen Sommerfest in die beeindruckende Seegrotte Hinterbrühl ein. Bereits beim gemeinsamen Treffpunkt bot sich den Teil­nehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, abseits des Berufsalltags miteinander ins Gespräch zu kommen und bestehende Kontakte zu vertiefen.

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des persönlichen Austauschs, des Netz­werkens und des gemeinsamen Erlebens. Einer der Höhepunkte des Nachmittags war die Führung durch die Seegrotte Hinterbrühl, eines der be­kanntesten Ausflugsziele Niederösterreichs. Die ehemalige Gipsmine beherbergt den größten unterirdischen See Europas und beeindruckt mit ihrer einzigartigen Atmosphäre.



Während der Führung erfuhren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die bewegte Geschichte des Stollensystems, das nach einer Sprengung im Jahr 1912 überflutet wurde und dadurch seine heutige Gestalt erhielt. Die geheimnisvolle Stimmung unter Tage, die faszinierenden Felsformationen und die Bootsfahrt über den unterirdischen See machten den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.



Gemütlicher Ausklang und wertvolle Gespräche

Nach den eindrucksvollen Erlebnissen in der Seegrotte klang der Nachmittag bei einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Pfiff in gemütlicher Atmosphäre aus. Dabei standen das Networking und interessante Gespräche im Mittelpunkt. Die Veranstaltung bot einmal mehr die Gelegenheit, die Gemeinschaft innerhalb der Fachgruppe zu stärken und sich in entspannter Umgebung abseits des beruflichen Alltags zu begegnen.



Die Fachgruppe Finanzdienstleister Niederösterreich bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Kommen und freut sich über die zahl­reiche Beteiligung. Das Sommerfest 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie wertvoll persönliche Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse für den Zusammenhalt innerhalb der Branche sind.

