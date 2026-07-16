Sommerfest mit Mitarbeiterehrungen bei Steinmetz Krippel
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Aktualisiert am 16.07.2026
Im Zuge des Sommerfestes des Steinmetzmeistertriebes Gernot Krippel wurden fünf Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Astrid Allmayer, Peter Aichholzer und Michael Eminger für 15 Jahre, Ömer Kesimal - 20 Jahre und Rudolf Wojatschek für 35 Jahre. Die Jubilare erhielten Urkunden und Präsente von Andrea Sigmund-Prenner (Wirtschaftskammer Gänserndorf), von Herrn Michael Lamm (Arbeiterkammer Gänserndorf) und von Gernot Krippel. Im Winzerhof Schuckert in Loidesthal stand einem geselligen Abend nichts im Weg.