Sommergespräche WKO vor Ort bei Ulrich Etiketten

Knapp 90 Unternehmer:innen folgten bei sommerlichen Temperaturen der Einladung zu den heurigen Sommergesprächen mit Firmenführung bei Ulrich Etiketten.

Ulrich Etiketten, ein Familienunternehmen seit 1868 in 5. Generation, produziert als Marktführer am neu gebauten Standort in Höbersdorf auf 60.000 m2 Selbstklebe- und Spezialetiketten und flexible recyclebare Verpackungen für unterschiedlichste Branchen und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter:innen.

Vor allem umweltfreundliche Produktionsweise ist dem zertifierten Unternehmen ein wichtiges Anliegen.

Die Veranstaltung startete mit einem interessanten kompakten Firmenüberblick durch Geschäftsführer Rainer Ulrich, der anschließende Rundgang durch die Produktionsstätte des 3 Schichtbetriebes zeigte das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens.

Der gemütliche Ausklang der Netzwerkveranstaltung wurde ausgiebig zum Kontakte knüpfen genutzt.

Bezirksstellenobmann Andreas Minnich bedankte sich für die Gastfreundschaft und begrüßt den Mehrwert des Unternehmens für die Region.

www.ulrich.at





© Anita Samadi-Wagner Full House bei den Sommergespärchen bei Ulrich Etiketten.