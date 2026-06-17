Sommerlounge: Impulse und Austausch für Niederösterreichs Handel

Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung der Sparte Handel zur Sommerlounge 2026 in die WKNÖ St. Pölten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag von Elke Rock zum Thema „Sichtbar. Souverän. Stark. Die Formel für nachhaltigen Erfolg im Handel“.

Anregungen für die Praxis

Anhand praxisnaher Beispiele zeigte Rock, wie Sichtbarkeit, eine klare Positionierung und ein authentischer Auftritt wesentlich zum unternehmerischen Erfolg beitragen können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten dabei wertvolle Anregungen für die tägliche Praxis.

Neben den fachlichen Impulsen bot die Sommerlounge ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung innerhalb des niederösterreichischen Handels. Beim anschließenden Ausklang wurden aktuelle Branchenthemen diskutiert und Kontakte gepflegt.



