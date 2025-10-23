Sonderführung durch den Musikverein in Wien

Im Oktober durften die Unternehmerinnen von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf eine spannende Exkursion in den Wiener Musikverein erleben. Im Rahmen einer eindrucksvollen Führung erhielten sie exklusive Einblicke in das traditionsreiche Haus, das zu den bedeutendsten Konzertstätten der Welt zählt.

Besonders imposant war der Rundgang durch die verschiedenen Säle, bei dem viel über die Geschichte, Architektur und Akustik des Gebäudes erzählt wurde. Dabei konnten die Damen Bereiche entdecken, die man als Konzertbesucher:in normalerweise nicht zu sehen bekommt.

Im Anschluss hatten die Unternehmerinnen die Gelegenheit, interessante Gespräche mit FrauFutterknecht, der kaufmännischen Leiterin des Musikvereins, zu führen. Sie gab spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag, erzählte von den organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen eines international renommierten Konzertbetriebs und ließ einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Den gelungenen Abschluss bildete ein Besuch im Restaurant Ludwig & Adele. Bezirksvorsitzende Andrea Prenner-Sigmund und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl zeigten sich erfreut über den regen Austausch und bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen für das tolle Feedback.