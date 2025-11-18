Sonja Wild feiert 10 Jahre "Piccolina Spielwaren"

Glänzende Kinderaugen, zufriedene Stammkund:innen und viel positives Feedback sind das Resumee von Unternehmerin Sonja Wild, die vor 10 Jahren ihr Spielzeuggeschäft im Stadtzentrum von Korneuburg in der Lebzeltergasse 6 eröffnete.

„Besonders wichtig ist natürlich die persönliche Beratung!“ so Sonja Wild, die eine 37- jährige Erfahrung im Verkauf vorweisen kann und selbst Mutter 2-er Kinder ist.

Immer im Trend liegen Holzspielsachen (z.B: Matador), Steiff Teddys, der Kaufmannsladen, Magnet- und Gesellschaftsspiele und Puppen. Ein weiteres Highlight ihres Sortiments sind die bunten Bastelsachen.

Bürgermeister Christian Gepp und Bezirksstellenobmann Andreas Minnich freuten sich mit der engagierten Unternehmerin und überreichten eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer.