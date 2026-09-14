Spätsommerfest - NÖ Mitte der Jungen Wirtschaft in Hainfeld

Zahlreiche Jungunternehmer:innen folgten der Einladung der Jungen Wirtschaft Lilienfeld, Baden und St. Pölten zum Spätsommerfest NÖ-Mitte in „Die Bar – Hainfeld“ und nutzten den Abend für Networking, Inspiration und persönliche Gespräche.

Für wertvolle Impulse sorgte Marisa Mühlböck mit ihrem Vortrag „Glück ist kein Bonus, sondern Business“, in dem sie aufzeigte, warum nachhaltiges Unternehmertum und persönliche Zufriedenheit wesentliche Grundlagen für langfristigen unternehmerischen Erfolg sind.

Besonders erfreut über die gelungene Veranstaltung zeigten sich die JW-Bezirksvorsitzenden Harald Schachl (Baden), Lukas Zöchling (Lilienfeld) und Anna Kofler (St. Pölten) sowie Christina Hiesberger ( Geschäftsführerin JW NÖ) und Georg Lintner (WKNÖ-Bezirksstellenleiter Lilienfeld).

Das Spätsommerfest bildete den gelungenen Abschluss der niederösterreichweiten JW-Sommercocktail-Reihe, die heuer wieder in mehreren Bezirken für erfolgreiche Vernetzung und regen Austausch unter jungen Unternehmer:innen sorgte.

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