Spatenstich Coffee & Flavor GmbH

Seit vielen Jahren ist Coffee & Flavor, mit derzeitigem Sitz in Wolfpassing, einer der führenden Importeure für Kaffee-, Tee- und Trinkschokoladeprodukten für die Gastronomie mit Kunden in Österreich, Deutschland und Italien. Im Frühjahr 2027 wird ein neuer Logistik- und Bürostandort im Ortsteil Mühling in Wieselburg-Land eröffnet. Ebenfalls wird nächstes Jahr ein Generationenwechsel vollzogen, da der Gründer Martin Eberlein in Pension geht und der Berieb von seinen Töchtern Madeleine und Emily übernommen wird. Von Seiten der Wirtschaftskammer Scheibbs waren Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, FiW-Bezirksvorsitzende Ingrid Pruckner und Beziriksstellenleiter Augustin Reichenvater beim Spatenstich dabei und wünschten einen Unfallfreien Baustellenverlauf.

www.coffeeandflavor.at