Spatenstich der Firma MST-Motorcyclestation in Prottes

Bei herrlichem Herbstwetter lud Markus Steinmetz zum Spatenstich seiner neuen Motorradwerkstätte ein. Der bereits seit mehreren Jahren mit seiner Firma „MST-Motorcyclestation“ in Prottes ansässige Kraftfahrzeugmeister und Spezialist für Motorräder entschied sich zur kompletten Neuerrichtung seiner Werkstätte, um diese den gestiegenen Bedürfnissen anzupassen.



Fortan wird es neben der eigentlichen Werkstätte auch einen einladenden Schauraum geben. Sowie Einstellboxen für Kunden, die einen Ort zur Überwinterung ihrer Motoräder suchen. Besonderen Wert legt der Unternehmer bei der Umsetzung auf die regionale Wertschöpfung. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den in Prottes ansässigen Firmen „MIPO Bau- und Handelsgesellschaft m.b.H.“ und „Holzpunkt Holzbaumeister Simon Lutzky GmbH“ umgesetzt und zeigt damit die regionale Stärke der dortigen Unternehmen.



Bezirksstellenleiter Philipp Teufl besuchte die Baustelle, gratulierte Markus Steinmetz zum tollen Konzept und wünschte alles Gute für die Umsetzung des Vorhabens.



www.motorcyclestation.at



© Markus Steinmetz V.l.: Rene Rabl (Unternehmer MIPO Bau); Rene Lobner (LAbg. und Bgm. Gänserndorf); Christian Schöner (Gemeinderat Prottes); Alexander Köllner (Vize-Bgm. Prottes); Markus Steinmetz (Unternehmer und Inhaber MST-Motorcyclestation); Christoph Demmer (Bgm. Prottes); Philipp Teufl (WK-Bezirksstellenleiter Gänserndorf); Rene Zonschits (LAbg. und Vize-Bgm. Angern); Simon Lutzky (Unternehmer Holzpunkt Holzbaumeister Simon Lutzky GmbH)