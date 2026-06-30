Spatenstich für den Gottwald Business Park in Melk

Mit dem offiziellen Spatenstich wurde am 24. Juni 2026 der Grundstein für den neuen Gottwald Business Park in Melk gelegt. Das Unternehmen setzt damit einen weiteren Meilenstein in seiner Immobiliensparte und realisiert erstmals einen modernen Gewerbepark mit zehn flexibel nutzbaren Business Units.

Auf rund 2.000 Quadratmetern entstehen moderne Gewerbeflächen, die individuell an die Bedürfnisse von Handwerks-, Produktions- und Dienstleistungsbetrieben angepasst werden können. Neben der hohen Flexibilität setzt das Projekt auf Nachhaltigkeit: Eine leistungsstarke Photovoltaikanlage und eine lokale Energiegemeinschaft sorgen für eine energieeffiziente und kostengünstige Versorgung der künftigen Mieter.

Mit dem Business Park sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und die regionale Wertschöpfung nachhaltig gestärkt werden.

Auch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer hob die Bedeutung dieses Projektes für den Wirtschaftstandort Melk hervor. „Der neue Business Park schafft attraktive Rahmenbedingungen für regionale Unternehmen und leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region“, so Bezirksstellenleiter Hofbauer.

© Gottwald GmbH & Co KG Peter Urban, Christian Guger, Bürgermeister Patrick Strobl, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Nicolas Stumpfer, Christian Hehal, Peter Gottwald, Bernd Gottwald, Rudolf Gottwald und Jürgen Gottwald

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