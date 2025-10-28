Spatenstich für McDonald’s Filiale

Voraussichtlich im Februar 2026 wird die neue McDonald’s Filiale in Gänserndorf neben dem OBI-Heimwerkermarkt eröffnen. Der Standort wird zweistöckig mit einem Innen- und Außenbereich errichtet und schafft weitere Arbeitsplätze. Neben dem Drive-In und ausreichenden Parkmöglichkeiten werden auch zwei Tankstellen für Elektrofahrzeuge angeboten. Die Energieversorgung des Restaurants wird durch eine Photovoltaik-Anlage, eine Luftwärmepumpe, einer Altölabpumpanlage zur Biodieselerzeugung sowie einen Bioshredder für die Gaserzeugung unterstützt.

Franchisenehmer Roberto Del Frate feierte den Spatenstich mit dem Gänserndorfer Bürgermeister und Landtagsabgeordneten René Lobner und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl.