Spatenstich für neues REWE-Logistik- und Wertstoffsortierzentrum

Mit dem Spatenstich am 13.5.2026 fiel der Startschuss für das neue REWE-Logistik- und Wertstoffsortierzentrum „Projekt Alpha“. Gemeinsam mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie Bezirksstellenausschuss-Mitglied LAbg. Marlene Zeidler-Beck wurde das zukunftsweisende Projekt offiziell eröffnet.

REWE investiert damit gezielt in eine krisensichere und nachhaltige Infrastruktur, um die Versorgung der Kundinnen und Kunden sowie der Filialen langfristig sicherzustellen. Das Unternehmen zählt mit rund 14.000 Beschäftigten in Niederösterreich und 530 Lehrlingen zu den größten privaten Arbeitgebern des Landes und bekennt sich klar zum Wirtschaftsstandort Bezirk Mödling.

Das neue Zentrum wird künftig Filialen mit Trockensortiment versorgen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Geplant ist unter anderem ein modernes Hochregallager mit Platz für rund 90.000 Paletten, um der steigenden Produktvielfalt gerecht zu werden.

Besonderes Augenmerk liegt auf Nachhaltigkeit und effizienter Rückführung von Wertstoffen: LKWs, die Waren an die Filialen liefern, nehmen auf dem Rückweg Kartonagen, Plastik, Einweg- und Mehrweggebinde sowie Transportbehelfe retour. Die gesammelten Wertstoffe werden anschließend gebündelt und der Industrie beziehungsweise dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt. Auch jährlich rund 380 Millionen Pfandgebinde sollen künftig verarbeitet werden.

Mit dem Projekt setzt REWE ein starkes Zeichen für moderne Logistik, Ressourcenschonung und nachhaltige Versorgungssicherheit.

Details zu diesem Projekt sind hier nachzulesen.