Spatenstich für "Padelhouse" in Wieselburg

Philipp Scharner, Thomas Buschenreiter und Thomas Affengruber luden zur Spatenstichfeier für ihre neue Padelhalle in Wieselburg. Die moderne Anlage mit vier Courts und einem Single Court soll bereits ab Mitte Sommer bespielbar sein und bringt damit frischen Schwung in die regionale Sport- und Freizeitlandschaft.

Neben Vertretern von Wirtschaft, Politik und den ausführenden regionalen Betrieben, war von Seiten der Wirtschaftskammer Scheibbs Bezirksstellenleiter Augstin Reichenvater und JW-Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl vor Ort.

JW-Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl betonte: „Das Padel House ist mehr als nur eine Sportanlage – es ist ein Ort für Begegnung, Bewegung und neue Impulse für unsere Region.“