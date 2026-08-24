Spatenstich für das neue Firmengebäude der Firma Edtbrustner

Mit dem offiziellen Spatenstich ist der Startschuss für den Neubau des Firmengebäudes der Firma Edtbrustner gefallen. Das rund 1.200 Quadratmeter große Projekt stellt die bislang größte Investition in der Unternehmensgeschichte dar und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum am Standort Loosdorf.

Beim Spatenstich waren zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Region sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Familie und Projektpartner mit dabei.

Geplant sind moderne Büroarbeitsplätze für mindestens 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwei Seminarräume für bis zu 170 Personen sowie vier Gästezimmer. Auch die Businfrastruktur wird erweitert: Ein neues Busterminal schafft Platz für vier zusätzliche Reisebusse. Zusätzlich entstehen 30 Pkw-Stellplätze mit Photovoltaiküberdachung.

„Mit diesem Neubau schafft Edtbrustner die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und setzt gleichzeitig ein klares Zeichen für den Standort Loosdorf“, betont WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

Die Fertigstellung des neuen Firmengebäudes ist für Herbst 2027 geplant. Der Neubau ist damit ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens und stärkt zugleich den Wirtschaftsstandort Loosdorf.