Sperrstunde für Gasthaus Moser

Die letzte Sperrstunde wurde im Gasthaus Moser in Stephanshart ausgerufen. Die Wirtin Erna Moser, die ihren elterlichen Betrieb über viele Jahrzehnte geführt hat, geht in Pension. Da sich kein Nachfolger gefunden hat, sperrt das Traditionsgasthaus, das in mehrfacher Generation betrieben worden ist, zu. Die WKO Amstetten bedankte sich für den jahrzehntelangen Einsatz im Tourismusbereich bei der Familie Moser, die mit Wehmut auf die gastronomische Zeit zurückblickt, aber sich ehrlicherweise auch darauf freut, etwas mehr Zeit für sich privat zu haben.

© Langeder V.l. WK Leiter Andreas Geierlehner, Werner Moser, Erna Moser, Alfred Langeder, WK Obmann Gottfried Pilz