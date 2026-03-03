Spezialist für Baumpflege: Stefan Fischer 

Landschaftsgärtner Stefan Fischer aus Gutenstein hat bereits in seiner Lehre den Fokus auf Obstbäume gelegt. Heute kann der zertifizierte ETW (European Tree Worker) eine langjährige Erfahrung in der Baumpflege vorweisen. Als FLL-zertifizierter Baumkontrolleur (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) zählen besonders Obstbaumschnitt, Einkürzungen, Abtragungen, Fällungen und Baumkontrolle zu seinem Portfolio, auch größere Aufträge werden wegen seiner Vernetzung zu anderen Baumpfleger:innen gerne angenommen.



