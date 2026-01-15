Spitzenmode aus Niederösterreich – Katharina Schönbauer-Manak gewinnt „Haute Couture Award“

Gold, Silber und Bronze hatte sie bereits! Und jetzt kommt für die niederösterreichische Kleidermacherin Katharina Schönbauer-Manak ein weiterer Sieg dazu. Die Modeschöpferin aus Strasshof an der Nordbahn ((Bez. Gänserndorf) holte sich den Sieg bei der 22. Auflage des österreichweiten „Haute Couture Award“, dessen Finale in der Heidi Horten Collection in Wien ausgetragen wurde.

„Das ist eine wunderbare Bestätigung für die großartige Arbeit von Katharina Schönbauer-Manak und die hohe Kreativität im niederösterreichischen Modehandwerk“, gratuliert Andreas Anibas, der Landesinnungsmeister der NÖ Mode und Bekleidungstechnik. „Vier Podiumsplätze beim ‚Haute Couture Award‘, darunter zweimal der Sieg, sind eine Leistung, die für hervorragende Leistungen über Jahre hinweg stehen.“ Schönbauer-Manak ist auch im neuesten Film des NÖ Modehandwerks vertreten, der in nahezu 20 Minuten Kreationen von 30 niederösterreichischen Modemacheinnen und -machern filmisch perfekt in Szene gesetzt vor den Vorhang holt (MODE IST - Capsule Collection 25 | 26).

2019 hatte Katharina Schönbauer-Manak bei dem renommierten, österreichweiten Modepreis bereits Bronze gewonnen. 2020 folgte Silber, 2022 ein erstes Mal Gold – dem nun ein zweites Mal der Spitzenplatz folgte. Im Zentrum des Wettbewerbs standen heuer Roben in den Farben Schwarz-Weiß, als Motto diente das Thema der aktuellen Ausstellung der Heidi Horten Collection „Die Linie“.

© Katharina Schiffl Siegerbild Haute Couture Award 2025: Katharina Schönbauer-Manak (2.v.l.) mit Model in ihrer siegreichen Robe sowie (v.l.) mit Verena Kaspar-Eisert (Heidi Horten Collection) und Patrizia Markus (Bundesinnungsmeisterin-Stv.)

