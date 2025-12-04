Sprechtag - "Digitales Recht"

Im November fand in der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf der Sprechtag zum Thema „Digitales Recht“ statt. Einen Tag lang hatten Unternehmer:innen die Möglichkeit ein exklusives Gespräch mit dem Rechtsanwalt Tobias Tretzmüller zu führen. Die Anliegen erstreckten sich von Fragen zur DSGVO, NIS2, Kennzeichnungspflichten bis hin zu Cyber Resilience Act und Mitarbeiterschulungen im Rahmen des AI-Act. Klar erkennbar dabei war, dass es im Bereich der internen IT-Sicherheit und notwendigen Schritten für NIS2 großes Interesse gibt.

Aufgrund der großen Nachfrage und Aktualität der Themen sind Folgetermine im kommenden Jahr in weiteren Bezirksstellen geplant.

Weitere Informationen erhalten sie direkt bei den Technologie- und InnovationsPartner 02742/851-16601 oder tip@wknoe.at.